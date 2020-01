Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Combien de selles un bébé a-t-il en moyenne par jour ? Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2020 à 13:49 | | 0 commentaire(s)| C’est encore chaque bébé qui a le nombre de selles qu’il veut… On ne peut pas vraiment dire ça comme ça. Un bébé qui est au sein, en général, a pratiquement une selle après chaque tétée, donc ça peut être 6 selles par jour, ces selles qui ont une consistance particulière, qui ont une odeur particulière, vraiment elles sont plutôt liquides, grumeleuses, explosives. Ce sont des selles normales d’un bébé nourri au sein, donc ce n’est pas une diarrhée, elles sont plutôt jaune d’or.



Les selles d’un enfant élevé au lait artificiel sont un peu plus pâteuses, elles peuvent être jaunes, elles peuvent être kaki, peut-être un peu plus foncées et elles ont vraiment un peu plus de consistance que les selles d’un bébé élevé avec du lait de maman.



Donc en fait, c’est très variable, on peut avoir une selle par jour, on peut avoir trois selles par jour, on peut avoir une selle tous les deux jours, enfin tout dépend.

Les enfants supportent ou pas « la constipation ». On peut avoir une selle tous les deux jours et ne pas avoir mal au ventre du tout, même chez certains enfants qui sont élevés au lait maternel et ça se passe très très bien. On peut avoir une selle vraiment molle par jour sans que ce soit pathologique.



En revanche, ce qui peut être pathologique, c’est un enfant qui est élevé avec un lait artificiel qui habituellement a une selle ou deux selles par jour, et qui tout à coup se met à avoir 5 selles par jour, des selles qui étaient plutôt consistantes et qui deviennent molles. C’est vraiment un épisode de diarrhée, donc là il faut consulter.



Par contre, un enfant qui avait jusque là 2 selles par jour et qui se met à avoir une selle tous les deux, voire trois jours, ce n’est pas normal. En fait, c’est simplement cette alternance entre les selles qui doit alarmer, c’est le nombre de selles qui change, la consistance qui change… Mais le nombre de selles dans la journée, ça dépend de chaque enfant.











Source: notrefamille.com





