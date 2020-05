Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Combien gagne le couple Macron ? Résultats très précis ! Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mai 2020 à 18:09 | | 0 commentaire(s)| C’est une question que nombreux français se posent : quels sont les revenus du couple présidentiel ? Nous allons donc vous donner le calcul très précis !





Revenus des Macron vs le reste du monde Loin de vouloir créer une polémique, nous voulions tout de même comparer les chiffres que nous allons vous donner à la réalité des français.



Le salaire moyen d’un français est de 2 250€ net. Mais, bien-sûr, il ne s’agit que d’une moyenne. L’écart des salaires hommes/femmes est de 22%. Un cadre touche en moyenne 4 141 euros par mois tandis qu’un ouvrier perçoit entre 1 665 et 1 171 euros. Sans compter les écarts entre les régions !

Le seuil de pauvreté était, en 2019, de 1 026 euros par mois et le SMIC pour un 35 heures est de 1 185€ par mois.



Les revenus d’Emmanuel et Brigitte Macron Des chiffres et encore des chiffres ! Un président de la république gagne en moyenne 15 000 euros brut par mois, soit 11 550 euros net.

Rajoutons la (jolie) retraite de Madame : 2 150 € par mois.

Les revenus fixes du couple sont donc de 13 700 euros par mois soit un total de 164 400 euros par an. Mais ce n’est pas tout !



Coté patrimoine immobilier La première dame de France a hérité d’une demeure estimée à 1.4 million d’euros. Elle est complétée par deux locaux commerciaux qu’elle loue à l’année : 4 000 euros par mois soit 48 000 euros par an.

Droits d’auteur Emmanuel Macron a écrit un livre : Révolution. Au total, entre 2016 et 2017, il aurait perçu 250 000 euros de droits d’auteurs. Soit une moyenne de 20 883 euros par mois en un an.

Au total : Entre 2016 et 2017, le couple présidentiel aura eu des revenus mensuels de 39 583 € ou, si l’on retire les droits d’auteur de Monsieur, 17 700 € par mois.

Alors, si vous touchez le SMIC, il vous faudra près de 15 mois pour obtenir ce que touchent le président de la République et sa femme par mois. Autrement dit, il vous faudra plus de 12 ans de SMIC pour toucher ce que le couple présidentiel touche en 1 an..



letribunaldunet.fr





