Combien vont toucher les Bleus champions du monde Les joueurs et le staff de l’équipe de France, championne du monde 2018, vont se partager 30% de la somme de 32,5 millions d’euros que la Fifa versera à la FFF selon l’accord trouvé au printemps dernier.

C’était loin d’être leur priorité. Certains d’entre eux gagnent plus avec leurs clubs et les Bleus ont déjà prévu de reverser, au moins en partie, leurs primes de la Coupe du monde à des associations. Les 23 joueurs et le staff de l’équipe de France sont assurés, selon l’accord trouvé au printemps dernier, de toucher 30% des 32,5 millions d’euros que la Fifa versera à la France au titre de la victoire en finale.



Sortez les calculettes. Ça fait une enveloppe de 9,75 millions d’euros à se partager. Si elle ne concernait que les joueurs, cela pourrait offrir 424.000 euros à chacun d’entre eux. Mais en comptant les membres du staff, les bénéficiaires sont une trentaine. Chaque champion du monde sera donc sans doute plus proche d’un chèque de 325.000 euros.



"Pas raisonnable" selon les parents de Mbappé



A 19 ans, Kylian Mbappé fait partie de ceux qui redistribueront cet argent. "On a créé ça au niveau de l'ensemble du groupe : les joueurs reverseront une partie de leur prime à une association. Mbappé va plus loin, expliquait récemment Noël Le Graët, le président de la FFF, au JDD. Il y a peu, ses parents m'ont dit : "Noël, ce n'est pas raisonnable. Il gagne des sommes folles, il ne faut pas qu'il prenne l'argent. Il est trop jeune, il en a assez." Il a pris cette option, chacun est libre. Mais les joueurs font beaucoup de choses. Thauvin, par exemple : j'ai appris qu'il allait régulièrement à l'hôpital de Marseille voir des enfants malades. Seulement, il le fait avec beaucoup de discrétion." Les héros jouent en bleu.













