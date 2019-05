Comédiens victimes d'exploitation : Amdy Mignon crache vérité et étale sa colère

Le comédien Amdy Mignon a conseillé aux comédiens à ne pas être des proies faciles à l'exploitation et à certaines pratiques pour apparaître sur les écrans. " Ce qui me fait dans ce pays est énorme" a d'abord déclaré le comédien au micro de leral.net. Pour lui, tout acteur a sa chance que seul le Bon Dieu détient a le pouvoir de décerner. " Si un employé vous proposer de vous votre chance, un stage ou une promotion canapé, refusez. Il faut que votre travaillé sois rémunéré...." a t-il suggéré lors de la célébration des 40 ans de Bass Diakhaté sur scène.

