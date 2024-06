Comité de Politique monétaire : La Bceao maintient inchangés ses taux directeurs

Il faut comprendre ainsi que le principal taux directeur auquel la Bceao prête ses ressources aux banques commerciales est maintenu à 3,50% tandis que le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal reste à 5,50%, niveaux en vigueur depuis le 16 décembre 2023.



Cette décision intervient dans un contexte caractérisé par une inflation contenue dans l’intervalle cible de 1% à 3% et une amélioration des comptes extérieurs de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa).



En effet, le taux d’inflation, en légère hausse s’est situé à 2,8% au premier trimestre 2024. Pour l’ensemble de l’année 2024, le gouverneur de la Bceao a confié que le taux d’inflation est attendu à 2,9% contre 3,7% en 2023.



Jean-Claude Kassi Brou a soutenu dans la foulée que l’activité économique est restée dynamique, avec une progression du Produit intérieur brut (Pib) réel de 5,1% au premier trimestre 2024, après 4,8% au trimestre précédent.



Par ailleurs président du Comité de politique monétaire de la Bceao, Jean-Claude Kassi Brou a indiqué que sur l’année 2024, la croissance de l’Union économique et monétaire Ouest africaine atteindrait 6,1% contre 5,3% en 2023.



Dans le même sillage, il a souligné que la situation extérieure de l’Union (Uemoa) s’est améliorée au premier trimestre 2024, grâce principalement à l’augmentation des recettes d’exportation et à la mobilisation de ressources extérieures par les Etats membres de l’Union.



Enfin, il a relevé que le financement de l'économie au sein de l’Uemoa demeure vigoureux avec une progression des crédits à l'économie de 5,0%, en rythme annuel, à fin mars 2024.



Bassirou MBAYE