Comité local du MFDC de Kagnobon: Un vieux de 95 ans parmi les personnes arrêtées, jugé ce jeudi

Les membres du Comité local du Mouvement des forces démocratique de la Casamance (Mfdc) de Salif Sadio arrêtés le week-end dernier à Kagnabon, ont été placés sous mandat de dépôt, à l’exception d’Arouna Diédhiou, 95 ans, qui a bénéficié d'une liberté provisoire en raison de son âge avancé.



D’après L’As, seront jugés jeudi prochain devant le tribunal de Bignona. Salif Camara, Ibrahima Coly, Mamadou Lamine Coly, Ibrahima Coly Mamadou Diatta, Arouna Diédhiou, Ousmane Diedhiou, Malang Diémé, Bakary Mané, Abdoul Karim Mané, Ibrahima Sabou , Zakaria Sonko et Babacar Tandiang. Ils ont quitté Ziguinchor où ils étaient en garde-à-vue pour la Maison, d’arrêt de Bignona depuis hier, renseigne L’Observateur.



Pour rappel, ces proches du chef rebelle Salif Sadio sont accusés d’avoir tenu une réunion publique non déclarée. Celle-ci survient 15 jours après celle de Diouloulou, où le Mfdc avait prévu d’organiser une rencontre similaire, finalement interdite. Deux des organisateurs qui avaient bravé cette interdiction, avaient été interpellés puis relaxés après leur audition à la gendarmerie.

