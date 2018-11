Comité national de gestion de lutte: Alioune Sarr reconduit, Tyson et Yekini font leur entrée

Le patron de la lutte garde le bureau sortant, ses hommes : Thierno Ka (1er vice-président), Pr Raymond Diouf (2e vice-président), Babacar Diouf (trésorier) et Ndiamé Diop (directeur administratif).



Selon Le Quotidien, qui donne l'information, le Cng enregistre l'entrée des anciens lutteurs Yékini et Tyson. Ces derniers, cooptés comme conseillers, vont siéger dans le bureau et le Comité directeur aux côtés d'Ibrahima Sarr, Manga 2, Babacar Fall, Abdoul Aziz Mbaye, Gaston Mbengue et Aziz Ndiaye.



Le journal relève une absence de marque dans cet attelage: celle de Moustapha Guèye, qui a été zappé.



Dr. Alioune Sarr gagne ainsi son combat contre le Collectif des lutteurs, qui demandait son départ de la tête du Cng.

