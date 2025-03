Commande publique : Echanges entre l’Arcop et le secteur privé sur la réalisation des projets d’infrastructures

Selon le Directeur général de l’Arcop, Dr. Moustapha Djitté, cité dans la Newsletter de l’Arcop, il s’agit d’une « opportunité unique pour le secteur privé, de participer activement à la commande publique, le contexte est favorable à l’endogénéisation ». En effet, renseigne la même source, avec l’avènement d’une nouvelle administration et d’une vision repensée du développement économique, Dr. Djitté souligne que « la question de l'endogénéisation occupe une place centrale. Toutes les dispositions sont prises pour positionner le secteur privé au cœur du développement ».



C’est dans cette dynamique que l’Arcop a entrepris une réorganisation interne en mettant en place un poste spécifiquement dédié à l’accompagnement du secteur privé. Malgré un cadre légal et des mécanismes incitatifs favorisant l’implication du secteur privé, soutient la même source, ces dispositifs restent souvent méconnus ou mal exploités. « Notre objectif est d’informer et de vulgariser ces outils qui facilitent l’accès du secteur privé à la commande publique. Nous sommes convaincus que le développement repose sur un secteur privé fort, capable de créer de la richesse et des emplois », insiste le Dr Djitté.



Par ailleurs, il appelle à « encourager une culture de l’investissement » et à renforcer la formation et la sensibilisation des entrepreneurs aux opportunités disponibles, notamment en matière de Partenariats public-privé (Ppp). Les offres spontanées, par exemple, restent sous-exploitées alors qu’elles pourraient constituer un levier important pour le secteur privé national.

