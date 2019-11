Commandement de la gendarmerie: Jean Baptiste Tine remplace Cheikh Sène Le général de corps d’armée de la Gendarmerie nationale, Cheikh Sène a été remplacé à son poste par Jean Baptiste Tine. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce jeudi en présence du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba. Qui a loué « la collaboration sincère du général Cheikh Sène et les grandes actions qu’il a menées dans la lutte contre le banditisme, le terrorisme et la cybercriminalité », dans des propos relayés par la RFM. Le nouveau commandant de la gendarmerie nationale prendra officiellement fonction en décembre prochain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos