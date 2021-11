Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comme du temps de Me Wade, Déthié Fall change de cible et chante “Macky dé na soul nagn ko…” (Senego Tv) Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 09:17 | | 0 commentaire(s)| Le président du Parti républicain pour le progrès, Déthié Fall, qui prenait part au meeting d’investiture de la coalition Yewwi Askan Wi, s’est distingué par une petite chanson antérieurement dédiée à Abdoulaye Wade et qu’il a reprise pour Macky Sall.

Le député voulait faire comprendre aux nombreux militants (...), “Macky dé na soul nagn ko (Macky est mort, on l’a enterré)“. Voilà comment Déthié Fall a fait son entrée en matière, ce dimanche, lors du meeting d’investiture de la coalition Yewwi Askan Wi pour les candidats de Dakar.



Rejets de listes de YAW



Poursuivant, le leader du Parti républicain pour le progrès, Déthié Fall souligne que les manœuvres du pouvoir ont commencé, à partir des sous-préfectures et préfectures, lorsque le pouvoir a tout fait pour éliminer les listes de Yewwi Askan Wi.



“ Mais je suis heureux de vous annoncer que nous avons pu récupérer 70 % des listes annulées “, a-t-il notamment déclaré. Non sans rassurer que la coalition va porter le combat au niveau de la Cour suprême, pour récupérer les 30 % qui restent.















Senego



