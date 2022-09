Commémoration des 20 ans du bateau Le Joola: Pape Djibril Fall invite l'Etat à renflouer l’épave du bateau

"Nous nous joignons à l’ensemble du peuple sénégalais pour la commémoration des 20 ans du bateau Le Joola. Nos pensées vont particulièrement aux familles, parents et amis des 1863 victimes officielles de ce qui constitue la plus grande catastrophe maritime mondiale.



Plus jamais ça !



Il y a deux décennies, ce naufrage mettait en évidence les manquements, carences, passe-droits, négligences, et le fatalisme qui ponctuent les actes de notre quotidien. On ne saurait toutefois, pas soustraire la responsabilité singulière des autorités centrales de l’époque dans ce drame.



L’Etat étant une continuité, nous invitons le gouvernement actuel à accéder à la requête des familles des victimes de renflouer l’épave du bateau Le Joola. Cela fait vingt ans qu’elles posent cette exigence pour faire le deuil de leurs proches. Par ma voix, le Mouvement Les Serviteurs s’associe à cette noble demande pour le repos de l’âme des victimes du naufrage".

Pape Djibril Fall