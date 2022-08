Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment Khaby Lame est devenu le roi de TikTok et a gagné une fortune sans avoir besoin de prononcer un seul mot Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Août 2022 à 21:51 | | 0 commentaire(s)|

Au cours des dernières années, la plate-forme de partage de vidéos TikTok est devenue son propre écosystème, créant des stars du jour au lendemain avec des dizaines de millions d’abonnés regardant tout ce qu’ils téléchargent.



La reine incontestée de longue date de TikTok est la danseuse Charli D’Amelio. Mais la reine a été détrônée.



Une autre superstar de TikTok nommée Khaby Lame l’a dépassée en nombre de followers pour la première fois. Aujourd’hui, Khaby Lame compte 147,7 millions d’abonnés, contre 144,6 millions pour D’Amelio.



Selon la légende, il a commencé à publier des vidéos amusantes en mars 2020 après avoir été licencié d’un emploi d’usine à Chivasso, en Italie, où il a quitté son Sénégal natal.



Ses vidéos ont un humour sans paroles qui l’aide à se construire un public mondial puisqu’il n’y a littéralement aucune barrière linguistique (similaire à la façon dont des stars du cinéma muet comme Charlie Chaplin sont devenues des icônes mondiales il y a un siècle).



Non seulement les vidéos de Khaby Lame ont fait de lui l’artiste le plus populaire sur TikTok, mais elles ont également fait de lui un multimillionnaire.



Comme il l’a dit un jour dans un profil du New York Times, « c’est mon visage et mes expressions qui font rire les gens », qu’il appelle un « langage mondial » qui a fait de lui une superstar internationale et lui a valu des contrats publicitaires avec des marques comme Pepsi et Hugo Boss.



Et l’année dernière, il est passé de TikTok au monde du jeu vidéo, apparaissant dans une publicité humoristique pour la Xbox Series S dans son propre style. Netflix et la plateforme de sports fantastiques Dream 11 sont deux autres marques qui ont tenté de capitaliser sur l’attrait quasi universel de Lame, et son contenu a également été utilisé dans des publicités pour TikTok lui-même, ainsi que pour Instagram.



En tant que nouvelle figure de proue de TikTok, Lame continuera probablement à voir sa renommée grandir, d’autant plus que ses vidéos aujourd’hui ne semblent pas vraiment être des affaires à gros budget.



Au lieu de cela, il est collé à la valeur de production locale de base qui a fait de lui une star en premier lieu. Et cela signifie que sa valeur nette estimée à environ 15 millions $ (selon certains médias) devrait également continuer à croître – pas mal pour un jeune de 22 ans qui n’a jamais prononcé un seul mot sur la plateforme.



ARGENTAIRE



Accueil Envoyer à un ami Partager