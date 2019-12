Comment bien utiliser l'huile de jojoba pour nourrir les cheveux ?

L'huile de jojoba est une huile végétale qui présente de nombreuses vertus.

L’huile de jojoba aide la fibre capillaire abîmée à se reconstituer. Elle protège également le cheveu de la déshydratation et des UV et elle hydrate en profondeur, ce qui est idéal pour les pointes. Cette huile a une action sébo-régulatrice sur le cuir chevelu donc elle régule la production de sébum et s'applique donc sur les cheveux gras ou à tendance grasse, en masque capillaire. Elle est aussi l'alliée des cheveux secs, auxquels elle redonne vitalité, souplesse et brillance.



Pour que vos cheveux bénéficient de ces soins, il est conseillé de faire des masques d’huile de jojoba à garder toute une nuit, les cheveux protégés par une serviette.



Mélanger 2 cuillères à soupe d'huile de jojoba avec un jaune d'œuf et de laisser poser un quart d'heure sur cheveux humides. Vous pouvez enfin appliquer directement l'huile de jojoba sur les longueurs et les pointes, surtout si ces dernières sont abîmées ou sèches.



Si vous sentez vos pointes s’assécher de nouveau dans le courant de la semaine, appliquez une seule goutte. En trop grande quantité, elle plaque les cheveux entre eux et l’effet n’est pas gracieux.









Mam Dieng