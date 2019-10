Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment éviter une relation toxique avec ses enfants ? Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 12:55 | | 0 commentaire(s)| Certains comportements involontaires des parents peuvent avoir des effets à long terme sur le mental des enfants. Heureusement, il existe des solutions pour gérer sa colère, sa tristesse et ses angoisses sans endommager la relation parent-enfant.

L'éducation des enfants n'est pas une tâche facile, et il n’existe pas de manuel magique pour apprendre à bien faire les choses. Les parents comprennent ce processus au fur et à mesure. Ils font de leur mieux, et ils font des erreurs. C'est tout à fait normal. La situation peut devenir problématique quand l’erreur se transforme en routine.



Il est étonnamment facile d’adopter des mauvaises habitudes sans même réaliser que notre style d'éducation a pris une tournure toxique. Sans vouloir blesser intentionnellement les enfants, certains parents peuvent projeter leurs propres insécurités et angoisses. Reconnaître ces habitudes toxiques est un premier pas pour s’en débarrasser.



Toxicité, késako ?



Dans le contexte de la parentalité, un rapport toxique est basé sur des comportements transmis aux enfants qui peuvent leur nuire. Les enfants sont le reflet des actions de leurs parents. Par exemple, si vous les insultez ou leur criez dessus en perdant votre sang-froid, cela signifie que vous n’avez pas trouvé un exutoire approprié pour vos émotions.



Ce dernier va apprendre à résoudre les conflits en criant, car c’est la seule technique qu’il connaît. Et son utilisation de cette approche dans des situations conflictuelles peut conduire à des blessures physiques, émotionnelles ou mentales.

Ne pas transmettre son stress ou ses angoisses



Transformer vos enfants en épaule sur laquelle s'appuyer est un autre signe problématique, indique le site She knows. Si vous traversez un moment difficile, la meilleure solution consiste à demander de l’aide (aux adultes), au lieu de craquer en famille. Cela ne signifie pas que vous devez réprimer vos sentiments, mais qu’il faut trouver l’endroit et la personne appropriée avec qui en discuter.



Exit les confidences fréquentes, en espérant que l’enfant permette de soulager son stress. Ce n’est pas son rôle. Exit aussi la transmission de ses angoisses. Si vous avez peur de l’avion, ne déversez pas cette inquiétude dès que votre enfant parle d’un voyage. Avec le temps, il risque de s’approprier cette peur. Et enfin, exit la projection de ses propres aspirations et lacunes sur les enfants.



Rêve et réalité



Quand un bébé naît, ses parents ont beaucoup d'espoirs et de souhaits pour son avenir. Au fur et à mesure que l'enfant grandit et devient plus autonome, il peut être difficile pour certains parents de s'adapter. Dans ces situations, ils peuvent continuellement pousser un enfant à réaliser leurs rêves ou à parler et agir comme si leurs envies étaient celles de l'enfant. Résultat : l'enfant peut commencer à sentir que ses besoins et ses désirs ne sont pas importants.

La clé consiste donc à prendre conscience, en tant que parent, de son comportement toxique, demander de l’aide en cas de besoin, et montrer l’exemple en respectant son enfant.











Source: santemagazine.fr



