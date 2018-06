Comment l’Argentine peut se qualifier par miracle (et affronter la France) Le groupe D, qui dispute sa troisième journée ce mardi (18h), est indécis dans cette Coupe du Monde 2018, avec pour seule garantie la qualification déjà acquise pour la Croatie. Mais le Nigéria, l’Argentine et l’Islande ont encore une chance d’atteindre les 8es de finale. Et d’y affronter l’équipe de France.

L’Argentine est toujours en vie dans cette Coupe du monde 2018. C’était une certitude avant Islande-Nigéria. Mais un succès des coéquipiers de Sigurdsson aurait plongé l’Albiceleste sous assistance respiratoire. Le patient argentin n’est pas encore très vaillant après le succès des Super Eagles sur les Islandais (2-0) vendredi, mais sa chance de se rétablir lors de la dernière journée ce mardi (18h) est réelle.



Un groupe D qui déterminera l’adversaire des Bleus en 8es de finale. Si elle termine en tête de son groupe, la France affrontera le deuxième du groupe D. En revanche, si elle perdait la première place lors de la dernière journée, elle se mesurera au premier du groupe D. On fait le point.



Le point sur le classement du groupe D:

1. Croatie 6 points (+5)

2. Nigeria 3 pts (0)

3. Islande 1 pt (-2)

4. Argentine 1 pt (-3)



Le programme de la 3e et dernière journée, mardi 26 juin (18h):

Croatie-Islande

Argentine-Nigéria



Les critères, dans l’ordre d’importance, pour départager deux ou plusieurs équipes qui ont le même nombre de points:

-La différence de buts générale

-Le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches du groupe

-Le plus grand nombre de points obtenus en matches de groupe entre les équipes concernées

-La différence de buts dans les matches de groupe entre les équipes concernées

-Le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de groupe entre les équipes concernées

-Le classement du fair-play

-Le tirage au sort effectué par la Fifa

L’Argentine qualifiée si…

L’Argentine a absolument besoin d’une victoire face au Nigeria pour se qualifier. Un match nul ou une défaite élimine l’Albiceleste. En cas de succès donc contre les Super Eagles, l’Argentine sera qualifiée si l’Islande ne s’impose pas face à la Croatie. En cas d’égalité à quatre points entre l’Argentine et l’Islande, suite à une victoire de cette dernière sur la Croatie, c’est la différence de buts générale qui départagera les deux nations. L’Islande pointe actuellement à -2 et l’Argentine à -3.

Le Nigeria qualifié si…

Une victoire sur l’Argentine assure une place en 8es de finale aux Super Eagles. Ils peuvent même décrocher la première place si la Croatie s’incline dans le même temps face à l’Islande. Mais le Nigeria devra alors dépasser les Croates au goal-average général. Et pour le moment, les coéquipiers de Modric ont un net avantage avec +5 alors que les Nigérians sont à 0.

En cas de défaite face à l’Argentine, le Nigeria est éliminé. En cas de match nul contre les Sud-Américains, le Nigeria est qualifié si l’Islande ne domine pas la Croatie. Si tel est le cas, les Super Eagles et l’Islande seront à égalité de points et seront départagés à la différence de buts générale.

L’Islande qualifiée si…

Comme l’Argentine, l’Islande a absolument besoin d’une victoire, contre la Croatie, pour voir les 8es de finale. Tout autre résultat l’élimine. Un cas de succès contre les Croates, les Islandais sont également éliminés si les Nigérians s’imposent face à l’Argentine. Mais en cas de victoire, associée à un match nul entre le Nigeria et l’Argentine, l’Islande se départagerait avec les Super Eagles à la différence de buts. Le Nigeria est actuellement à 0, l’Islande à -2.

Si la victoire face à la Croatie était associée à une victoire de l’Argentine sur le Nigeria, l’Islande serait cette fois à égalité de points avec les Sud-Américains. Là encore, la différence de buts trancherait entre les deux nations. L’Islande est actuellement devant l’Argentine sur ce point avec un -2 contre un -3 pour les joueurs de Sampaoli.

La Croatie première si…

La Croatie est déjà assurée de disputer les 8es de finale. Mais pas encore de décrocher la première place. Une victoire ou un match nul contre l’Islande lui assurerait ce rang. En cas de défaite face aux Islandais, les Croates serait toujours premiers si le Nigeria ne s’impose pas contre l’Argentine.



En cas de défaite de la Croatie face à l’Islande et de victoire des Super Eagles sur l’Albiceleste, les Croates et les joueurs de Gernot Rohr se départageraient à la différence de buts avec un net avantage pour le moment aux Croates (+5) sur l’équipe africaine (0).













