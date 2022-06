Comment l'assassinat d'Adji Sarr avait été planifié: C'est le téléphone de Mor Guèye "Force spéciale" qui a parlé Le téléphone de Mor Guèye a parlé. Ce dernier fait partie des onze personnes arrêtées et accusées d’avoir voulu profiter de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, la semaine dernière, pour semer le chaos à Dakar.

Leurs cibles : des intérêts français, comme les magasins Auchan, la centrale électrique du Cap des Biches, le siège de la Direction générale des élections, celui du Conseil constitutionnel, la RTS et les maisons de certaines personnalités du pouvoir. Leurs noms de code : «Force spéciale» et «Black panthère».



Projet d’assassinat de Adji Sarr



Mor Guèye avait l’habitude de communiquer par Whatsapp et Telegram. Soit pour tenir informés ses correspondants de ses actions, soit pour recevoir d’eux des directives. L’essentiel de ses échanges, captés par les enquêteurs de la Sûreté urbaine (SU) selon "Les Echos", étaient effectués avec Max Kilumati.



Ce dernier, avec Ousseynou Seck alias Akhenaton, sont présentés comme les commanditaires des opérations déjouées par les Forces de défense et de sécurité. Akhenaton est connu pour ses diatribes sur les réseaux sociaux contre le pouvoir de Macky Sall.



L’exploitation du téléphone de Mor Guèye a permis aux policiers d'affirmer que la bande planifiait des actions contre leurs cibles présumées depuis le 9 avril 2022, date à laquelle ce dernier reçut un message de Max Kilumati, qui partageait avec lui ses « inquiétudes pour l’assassinat de Adji Sarr », la masseuse qui accuse Ousmane Sonko de viols et menaces de mort.



Mor Guèye, d’après la police, ne chassa pas les «inquiétudes» de Max Kilumati, en lui répondant que ce serait un gros risque de chercher à tuer l’accusatrice du leader de Pastef.





