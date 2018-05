Comment le Comzone n°6 a fait foirer une importante saisie de bois

Le 4 mai, les éléments des Eaux et Forêts dans la zone Sud, précisément à Kolda dans le département de Médina Yoro Foula, ont saisi 500 troncs de bois de vène au niveau de la frontière, sur des Gambiens. Face à l’opposition des délinquants gambiens, des concertations ont été menées entre les autorités administratives et militaires pour une gestion responsable de cette affaire. De concert avec la partie gambienne, il a été constaté que le bois se trouvait bel et bien en territoire sénégalais.



Dès lors, des moyens été mobilisés pour le prélèvement du stock. Contre toute attente le 7 mai, la partie gambienne s’est rebiffée pour exiger la suspension des opérations. Les Gambiens ont débarqué au moment où les trois derniers camions étaient chargés.

Ainsi, grande fut la surprise des forces de défense et de sécurité quand le commandant de la zone miliaire numéro 6 s’est débiné et a ordonné l’arrêt des opérations. Pour ce faire, il a prétendu que le bois était en territoire gambien.



Le Comzone 6 ne s’est pas arrêté en si bon chemin, il a aussi demandé la restitution de 450 troncs aux Gambiens. Humiliés, agents des Eaux et Forêts et militaires sénégalais sont dans tous leurs états. Pour eux, il s’agit là d’une décision malheureuse et antipatriotique.













Enquête