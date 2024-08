Comment les Banques arnaquent leurs clients au Sénégal … : Les grosses révélations de Famara Ibrahima Cissé ...

Les banques sont-elles au-dessus de la loi au Sénégal ? Cette question qu’on pourrait attribuer à l’homme d’affaire Sénégalais Bocar Samba Dièye, qui depuis presque une décennie court derrière une fameuse banque de la place, est plutôt de Famara Ibrahima Cissé.

Mais chose plus renversante est que loin d’être une question largement partagée, le Président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif) l'invité de l’émission Instant T de Senepeople plus fait de grosses révélations sur un présumé processus d’arnaque sous impunité.

Vous voulez savoir Comment les Banques au Sénégal Arnaquent leurs Clients ? De bout en bout, à ne pas rater



Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2024