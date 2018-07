Comment les Bleus ont neutralisé Messi

S’il est double passeur décisif, Lionel Messi n’a pas sauvé l’Argentine lors de la défaite contre l’équipe de France (4-3), samedi. Au grand bonheur de Didier Deschamps.

Le plan anti-Messi de l’équipe de France a fonctionné à merveille. Samedi, à la Kazan Arena, Lionel Messi n’a pas pu sauver la sélection argentine lors de ce 8e de finale de la Coupe du monde remporté par les Bleus (4-3). L’attaquant du Barça est passeur décisif sur deux des trois buts de son équipe, mais, replacé en pointe, il a touché peu de ballons (67, contre 91 face au Nigeria) et fut rarement dangereux (3 dribbles réussis, 4 fautes subies, trois frappes dont une cadrée).

Le pari tactique de replacer Messi en "faux 9", sans avant-centre devant lui (ni Sergio Agüero, ni Gonzalo Higuain), n’a pas surpris l’équipe de France. "C’est une option prise par Sampaoli pour laisser plus de libertés à Messi, pour qu’il décroche dans le dos de nos milieux par rapport au système qu’on a utilisé. On s’est adapté aussi, on savait que ça pouvait être cette possibilité-là", a ainsi assuré Didier Deschamps après la rencontre.

Visiblement, le sélectionneur avait extrêmement bien préparé son coup. "On avait deux tâches: éviter qu’il reçoive des passes et y aller à deux quand il avait la balle. On avait Kanté très proche de lui. La pire des choses était de laisser des ouvertures dans l’axe. Il y a la relation systématique entre Mascherano, Banega et Messi. Pour que Messi ait moins d’influence, c’était important de bloquer ces deux joueurs", a-t-il expliqué.

Ainsi, N’Golo Kanté mais aussi Blaise Matuidi, par son pressing sur les trois milieux de terrain adverse, ont neutralisé l’Albiceleste. Lucas Hernandez, qui connaît bien "La Pulga" pour l’affronter régulièrement en Liga, ajoute: "On savait que 90% des ballons allaient passer par lui, alors il fallait être attentifs, ne surtout pas le laisser prendre de la vitesse car il est imparable. On a fait du bon travail, surtout avec NG et Blaise". Messi neutralisé, les Bleus ont eu tout le loisir de faire mal en attaque rapide.









