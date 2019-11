Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment me maquiller si je suis invitée à un mariage ? Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 14:04 | | 0 commentaire(s)| Invitée à un mariage est souvent le plus difficile des rôles à jouer. Il faut être au top sans faire de l’ombre à la mariée, girly mais pas trop sexy. Pour cela il faut trouver la tenue idéale mais aussi et surtout le make-up idéal !





Miser sur le naturel



C’est le faux pas à éviter : être trop maquillée. Le tout, c’est de bien travailler le teint, pour avoir bonne mine et être rayonnante ! On n'hésite pas à utiliser des correcteurs couleurs si on a de petites imperfections.



Choisir les yeux ou la bouche



Pour éviter le côté too much, on fait un choix. Soit on prend le parti du smoky eyes (marrons, noir, doré) et on se fait une bouche naturelle et un peu brillante pour plus de fraicheur. Soit on préfère une bouche ultra pétillante et colorée, et on reste plus discrète au niveau des yeux. On peut s’amuser à choisir des couleurs qui sortent un peu de l’ordinaire, mais on n'oublie pas de rester dans le naturel.



Souligner le regard avec l’eye liner



Rien de plus efficace qu’un joli trait d’eye liner pour mettre en valeur votre regard.



Pour un regard intense et une frange de cils qui paraît plus fournie, tracez un trait fin d’eye-liner noir le long de vos cils supérieurs.



Autres idées

- On mise sur la lumière en optant pour du glow sur les paupières et les joues.



- On ose les paillettes... sans aller dans l'excès !



- On ne connaît rien de plus chic et classe que la bouche couleur lie-de-vin !



Conseils : Ne négligez pas non plus vos ongles, pensez à faire votre manucure la veille du mariage afin que le résultat soit toujours impec’ le jour J : vernis coloré ou classique French manucure c’est comme vous voulez !



















Yolande Jakin



