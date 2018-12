Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment obtenir des lèvres roses et douces en 7 jours, résultat 100% efficace Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Décembre 2018 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

Obtenir des lèvres roses et douces en 7 jours, un remède magique pour des lèvres roses douces



Résultat 100% efficace



Des lèvres roses sont ce que tout le monde veut. Ne vous inquiétez pas, quelles que soient la situation, ces remèdes maison aideront à rendre vos lèvres roses, douces et belles naturellement.



Les carottes rendent aimables mais pas que ! La bêta carotène contenue dans ce légume est bourrée d'anti-oxydants et, est activatrice de mélanine. Idéal pour booster la coloration de la peau. Combinée à l'action colorante puissante de la betterave, vous obtenez la mixture idéale pour une bouche bien rose.



L’huile d'olive nourrissante et du miel, un puissant cicatrisant qui accélère la réparation des petites plaies et gerçures.



Dernière astuce: pour celles qui trouvent la couleur de leurs lèvres trop foncées, quelques gouttes de citron devraient éclaircir et raviver la peau !















afriquefemme.com





