Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment prolonger le temps entre les retouches du défrisage Rédigé par leral.net le Mardi 2 Janvier 2018 à 14:24 | | 0 commentaire(s)| Le défrisage est un outil de coiffage extrêmement populaire. De nombreuses femmes y ont accès librement dans les supermarchés ou des appareils cosmétiques. Pourtant, peu sont celles qui savent exactement la fréquence indiquée pour effectuer des retouches afin de faire disparaître les repousses trop visibles. Il est recommandé d’espacer ces retouches, d’une part pour des raisons de santé capillaire et d’autre part pour des raisons pécuniaires. Il est recommandé de laisser un délai de huit semaines entre chaque défrisage. Mais il est tout à fait possible de prolonger ce délai. Voici quelques astuces pour y parvenir.



Les bigoudis



Bouclez ou étirez vos cheveux avec des bigoudis. Préférez-les au fer à boucler ou à lisser. La mise en place des bigoudis nécessite d’humidifier les cheveux. C’est cette humidité qui permet aux repousses de se fondre dans les cheveux défrisés une fois que l’ensemble est sec. Car la mise en plis vous permet de créer de multiples styles capillaires grâce aux boucles obtenues. Vous pouvez vous-même procéder à votre mise en plis si vous possédez un casque à la maison ou un sèche-cheveux avec une hotte. Si toutefois vous préférez aller dans un salon de coiffure, souvenez-vous que la mise en plis, shampoing inclus, est toujours moins chère que des retouches du défrisage.



Séchez directement vos cheveux



Il est tout à fait possible d’étirer vos racines avec un sèche-cheveux et une brosse. Toutefois, cette pratique devrait être réalisée une à deux fois par semaine. Pensez à protéger vos cheveux avec un produit de protection thermique pour minimiser la sécheresse et les dommages. Assurez-vous de suivre un traitement protéiné adapté, afin de renforcer la fibre capillaire. Inutile d’affaiblir vos repousses et surtout la ligne de démarcation entre les repousses et les cheveux déjà défrisés.



Privilégiez les coiffures bouclées



Lorsque vos repousses commencent à être visibles, abandonnez le style raide et lisse pour des coiffures avec des boucles et des ondulations. Si vous avez les cheveux bouclés ou frisés, il vous suffit de mouiller les racines, d’y appliquer de la mousse ou de la lotion, coiffez à l’aide de vos doigts et laissez sécher pour un look ondulé et frais.



Adoptez les cheveux longs



Il sera toujours plus facile de camoufler les repousses lorsqu’on a des cheveux longs. Si vous souhaitez vous défriser le moins souvent possible, alors éviter les coupes courtes à la garçonne. Les zones comme la nuque et les oreilles sont alors très visibles et nécessitent forcément des retouches. Optez pour des coupes courtes plus féminines et plus efficaces dans l’art du camouflage dans ce contexte comme les carrés plongeants ou les bobs, très tendances en ce moment.



Essayez des extensions



C’est aussi une autre option astucieuse pour repousser une retouche de défrisage. Les tresses (vanilles, braids, nattes) avec rajouts notamment sont un excellent choix car leur port peut s’étendre sur plusieurs semaines (quatre au maximum pour préserver vos cheveux). Vous pouvez aussi choisir un tissage fermé afin de préserver vos repousses.

Les cheveux défrisés nécessitent des soins, qu’ils soient chimiques ou non. Attendre trop longtemps entre les retouches peut entraîner des cheveux affaiblis et cassants. Vous pouvez certes prolonger votre temps d’application du défrisage à douze semaines. C’est la durée maximale appropriée. Pour avoir des cheveux défrisés en bonne santé, il ne faut surtout pas dépasser cette durée.

amina-mag.com



Accueil Envoyer à un ami Partager