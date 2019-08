Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Comment puis-je être aussi chanceuse": Le beau message de Kim Kardashian à son bébé Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 11:02 | | 0 commentaire(s)| Lundi 26 août, Kim Kardashian a dévoilé un adorable cliché d'elle et de son fils Psalm et lui a adressé un message trop craquant.

Kim Kardashian est une maman complètement gaga de ses quatre enfants. Psalm, le petit dernier, né le 10 mai dernier ne fait pas exception. La star n'hésite pas à dévoiler un cliché trop mignon de son bébé sur les réseaux sociaux lundi 26 août, et lui a adressé un message particulièrement touchant.



Sur la photo, on voit Kim Kardashian serrer fort son fils contre elle. Et a légendé : "Mon petit homme est le plus mignon ! C'est, très honnêtement, le meilleur bébé. Il dort toute la nuit et est de loin le plus calme. Comment puis-je être aussi chanceuse." C'est trop craquant ! Les amis de la femme d'affaires n'ont pas manqué de commenter la photo sur Instagram et de souligner à quel point Psalm était mignon. Ce n'est pas la première fois que Kim Kardashian montre qu'elle est fan de son fils. En juillet dernier, elle avait déjà partagé un cliché de lui et légendé : "Mon bébé Psalm est adorable !!!"

Psalm est le petit frère de North, 6 ans, Saint, 3 ans et Chicago, 1 an. Le bébé est né par le biais d'une mère porteuse en raison des problèmes de santé de Kim Kardashian, tout comme Chicago. "KK" et Kanye West, ont décidé, seulement deux semaines après la naissance de leur fils, de déposer son nom, tout comme ceux de leurs trois autres enfants.















Accueil Envoyer à un ami Partager