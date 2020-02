Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment réaliser un gommage en moins de 10 minutes pour le corps ? Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 14:01 | | 0 commentaire(s)| Marre d'utiliser des produits de beauté très chers, qui en plus ne sont pas naturels ? On vous dévoile la recette pour réaliser en moins de 10 minutes un gommage pour prendre soin de votre peau.





Envie de prendre soin de votre peau tout en la respectant avec des produits sains et naturels ? Nous avons la solution. Pour une peau bien hydratée, il est essentiel de passer par l'étape gommage afin d'éliminer toutes les petites peaux sèches qui scrutent votre épiderme.



Avec cette recette de gommage à réaliser à la maison, vous pouvez vous offrir un instant bien-être avec un produit écolo et pas cher. Et ça se fait en moins de 10 minutes !



Matériel nécessaire :



- 1/2 concombre



- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive



- 4 cuillères à soupe de sucre



- Des feuilles de basilic



- Un mixeur



- Un bol



- Un pot en verre refermable



Étapes de réalisation :



- Verser le ½ concombre préalablement découpé dans un mixeur.

- Ajouter quelques feuilles de basilic.



- Mixer le tout.



- Verser la préparation dans un bol.



- Ajouter l’huile d’olive.



- Verser le sucre.



- Mélanger l’ensemble.



Une fois la préparation terminée, placez le mélange dans un pot en verre. Voilà, votre gommage pour le corps est prêt !



Pourquoi opter pour un gommage fait maison ?



En moins de 10 minutes seulement, vous pouvez créer votre propre gommage pour le corps sans produit chimique et sans perturbateur endocrinien. Il peut donc parfaitement convenir aux femmes enceintes.



Conseils d'utilisation ?



Pour les peaux sensibles, réalisez ce gommage une semaine sur deux. Si vous avez la peau grasse, faites-le deux fois par semaine. Les peaux normales quant à elles, devront utiliser ce produit une fois par semaine.







Source : Autre presse



Accueil Envoyer à un ami Partager