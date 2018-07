Comment réaliser une poudre magique de chance ?

Beaucoup doute encore et se demande parfois s’ils ont la chance ?



La chance est accordée à tout le monde et c’est à vous-même de savoir comment l’activer

Je reviens ce matin pour vous livrer encore une superbe poudre de chance qui vous servira surement

Loin de penser que c’est Dieu qui donne la chance reconnaissons aussi que l’homme doit créer aussi des conditions qui pourront lui apporter une grande chance

Ingrédients :

-Clou de girofle

-16 morceaux de sucre



Préparation :



Écraser le clou de girofle pour avoir une poudre fine, écraser aussi les morceaux de sucre et mélanger les deux poudres intimement

Verser la poudre dans un flacon

Mode d’emploi

Laper (goutter) la poudre les matins et dire vos souhaits de chance et vous serez plus chanceux.

Femastuces.com