Comment s’habiller pour une prise de parole en public ?

Aujourd’hui je suis avec mon amie Tatiana Haen, auteure du livre « Le Power Dressing » et nous allons aborder ensemble un nouveau sujet qui nous a toutes questionné à un moment ou un autre… Lorsqu’on doit faire une présentation orale devant plusieurs personnes (réunion, conférence, interview, concours devant un jury, audition…), comment s’habiller à cette occasion pour marquer les esprits dans le bon sens ?



Nous allons donc voir quels sont les conseils de Tatiana, coach en communication visuelle et media training, pour répondre à cette fameuse question : comment s’habiller pour une prise de paroles en public ?



La prise de parole en public est un exercice très important. Vous savez qu’aujourd’hui dans les entreprises, la prise de parole devient une réalité au quotidien. C’est essentiel de savoir communiquer. Le contenu de votre discours est certes important, mais cela ne suffit pas. 55% de votre communication repose sur le visuel, le non verbal : la gestuelle, le regard, l’expression du visage, comment vous êtes habillée, la posture…



Seulement 7% de votre communication passe par les mots. Cela ne veut pas dire que si vous êtes super bien habillée vous pouvez raconter des conneries (rires). Il faut les deux. Il faut savoir maintenir le public avec vous. Il ne suffit pas de captiver l’attention au départ, après il faut la maintenir tout au long du discours.



Le choix des couleurs est la première chose : on a parlé de la couleur bleu marine dans la vidéo sur comment s’habiller pour les entretiens d’embauche. En revanche, le bleu marine n’est pas une bonne idée pour la prise de parole en public.



Pourquoi ? Le bleu marine a tendance à bercer le cerveau. C’est la couleur qui calme. Alors que là, on a besoin de stimuler le cerveau et où est ce qu’on va chercher cette énergie ? On va aller la chercher dans des couleurs plus vives comme le rouge par exemple. Cela évitera de bercer le cerveau de votre public avec votre présentation de chiffres du dernier trimestre. La couleur va vous aider à maintenir l’audience éveillée.



Vous pouvez aussi vous permettre des petits imprimés ou détails de couleur qui viennent stimuler le cerveau. Quand votre interlocuteur va se sentir fatigué, il va poser son œil sur votre look et ça va le réveiller.



Vous pouvez aussi utiliser les couleurs dans les bijoux, le foulard, un petit bracelet…













