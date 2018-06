Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment s’habiller quand on est de grande taille? Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juin 2018 à 09:32 | | 0 commentaire(s)|



Les femmes fortes ont souvent des problèmes à savoir comment s’habiller, souvent elles tiennent à faire ce que les femmes de leur âge mettent, tout en oubliant que les formes ne sont pas les mêmes.



Pour une femme avec une masse visible, il faudrait se préoccuper de ses sous-vêtements qui peuvent atténuer certaines traces comme les cellulites.

Une poitrine généreuse doit être correctement maintenue et ne pas former une masse juste au-dessus du ventre. Il faut bien régler les bretelles, et vérifier que le tour de taille ne baille pas.



Le choix de la culotte a aussi son importance. Il ne faut pas que celle-ci marque les possibles petits bourrelets. Pensez à choisir une culotte sans couture qui aura un effet « invisible » sous les vêtements tout en étant toujours très confortable à porter. Les gaines sont aussi une possibilité, mais il faudra les choisir de bonne qualité car il est évident que le principal est de se sentir à l’aise.



Plusieurs styles de robes peuvent vous aller. La robe c’est d’ailleurs le style adéquat à toutes les femmes et votre corps reflète la féminité. Vous pouvez donc porter des robes resserrées à la taille si celle-ci est marquée. Privilégiez alors un tombé trapèze ou plissé afin de masquer le petit ventre au sein du tombé de la robe.



Les robes aériennes style empire, cache-cœur ou portefeuille qui sont serrées en dessous de la poitrine ou au niveau de la taille et ensuite évasées sont aussi de bons choix.



Portez large mais stylé !!!!















femastuces.com



