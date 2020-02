Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment savoir si j'ovule ? Trois façons de le découvrir Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020 à 13:46 | | 0 commentaire(s)| Si vous souhaitez tomber enceinte vous vous posez sans doute un tas de questions, sur votre ovulation notamment. Le but ? Miser sur le moment du cycle le plus favorable à la conception d'un enfant. Mais comment savoir si on ovule ? Comment reconnaître l'ovulation ? Ecouter son corps et utiliser quelques méthodes spécifiques : voici les secrets pour détecter son ovulation. Laissez-vous guider...





Qu'est-ce que l'ovulation ?



L'ovulation correspond au moment où l'ovocyte est libéré par l'ovaire, après une phase de maturation qui commence le premier jour des règles. L'ovocyte se dirige ensuite vers une des trompes. C’est là qu’il pourra, une fois qu'il aura rencontré un spermatozoïde, former un œuf... Au contraire, s'il n'est pas fécondé, l'ovocyte va être évacué lors des règles suivantes.



L'ovulation est donc le moment idéal pour faire un bébé.

Plusieurs facteurs influencent vos chances de réussite, et notamment la durée de vie des spermatozoïdes et celle de l’ovule.

Les spermatozoïdes survivent dans le col de l’utérus pendant 3 à 5 jours. En revanche, l’ovule a une durée de vie de 12h à 24h. La période de fertilité se situe donc généralement entre 4 jours avant l’ovulation et 24h après celle-ci. Utilisez notre calendrier de fertilité pour connaître votre période de fertilité !



Comment savoir quand j'ovule ?



Repérer l'imminence d'une ovulation peut ne pas être simple, surtout pour les femmes qui ont des cycles irréguliers. Il existe néanmoins trois façons distinctes et complémentaires de reconnaître l'ovulation :

1 - Les symptômes physiques de l'ovulation



La première façon pour savoir si l'ovulation est proche demande d'être à l'écoute de son corps. En effet lorsque l'ovulation est imminente ou vient d'avoir lieu : - Les seins se tendent. - Une douleur au bas-ventre ventre (comme une pointe) est ressentie du côté de l’ovaire qui ovule. - Les sécrétions vaginales se modifient et sont plus riches : il s'agit de la glaire cervicale qui, de crémeuse et opaque au début du cycle, devient de plus en plus abondante, fluide et transparente lorsque l'ovulation approche (on parle d'ailleurs de texture de "blanc d'oeuf"). L'élasticité de la glaire cervicale facilite la progression des spermatozoïdes vers le col de l'utérus et les trompes.

Mais rassurez-vous, si vous ne percevez aucun de ces symptômes cela ne signifie pas que vous n'ovulez pas ! Vous faites juste partie des nombreuses femmes qui ne présentent aucun signe au moment de l'ovulation.



2 - La courbe de température



La deuxième méthode pour reconnaître l'ovulation consiste à surveiller la courbe de température.



Au cours d'un cycle, il existe deux phases : une première, où la température est basse (généralement en dessous de 37 °C) et une deuxième, où la température augmente brusquement de 0.3 à 0.4 °C. Cette phase de température haute dure jusqu'aux règles suivantes (phase lutéale) et correspond à la sécrétion de la progestérone qui a lieu après l'ovulation. La progestérone soutient l’implantation d’une éventuelle grossesse. L'ovulation a lieu le dernier jour le plus bas de la courbe, avant l’augmentation de 0.3 à 0.4 °C.

Les inconvénients : la courbe de température permet de connaître le moment de l'ovulation mais a posteriori, c'est à dire une fois que celle-ci a eu lieu. Les avantages : cette méthode permet de savoir si l'ovulation a bien eu lieu ou s'il s'agit d'un cycle anovulatoire (c'est à dire, un cycle sans ovulation). La courbe de température permet aussi de mieux connaître ses cycles : répétée pendant quelques mois, elle donne des indications précises sur ses cycles afin de pouvoir anticiper le moment de l'ovulation le mois suivant.



Pour faire la courbe de température :



- Commencez à prendre votre température le premier jour des règles.



- Prenez votre température au réveil, à jeun, avant de vous lever. - Utilisez tous les jours le même thermomètre.



- Prenez la température toujours de la même façon (voie buccale, rectale ou sous le bras).



- Notez quotidiennement la température sur une feuille adaptée.



- Dormez suffisamment (6 à 8 heures par nuit). En effet le manque de sommeil mais aussi le stress, la prise de médicaments et l'alcool modifient la température.





3 - Les tests d'ovulation

Le troisième moyen pour savoir si on ovule consiste à utiliser un test d'ovulation.

Le test d'ovulation détecte dans les urines l'hormone LH (hormone lutéinisante). La concentration de cette hormone augmente considérablement 24 à 36 heures avant l'ovulation et contribue à déclencher l'ovulation. Les tests d'ovulation visent à repérer ce pic afin de déterminer les 2 jours les plus favorables à la conception d'un bébé.

Le premier test est à faire quelques jours avant la date présumée de l'ovulation (cela dépendra de la durée habituelle des cycles) et il faudra faire un test par jour, toujours à la même heure. Lorsque le test devient positif il est souhaitable d'avoir des relations sexuelles dans les 48 heures, afin d'augmenter les chances d'avoir un bébé.







Source: aufeminin.com



Accueil Envoyer à un ami Partager