Comment se débarrasser des cafards avec des produits naturels Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 12:23 | | 0 commentaire(s)| Le grand ménage est la première étape, car la propreté est l'arme n°1 pour éviter les insectes. Nettoyez votre habitation régulièrement, ne laissez pas de miettes ou de nourriture sur vos plans de travail, votre table ou au sol, gardez vos aliments dans des boîtes hermétiques fermées et éliminez tout résidu de cuisine.





Si malgré toute cette précaution les cafards envahissent votre maison, voilà des astuces naturelles pour dire adieu à ces insectes…



- Le bicarbonate de soude et le sucre : dans un bol, mélangez l’équivalent d’un verre de bicarbonate de soude et un verre de sucre en poudre. Répartissez le mélange dans des coupelles que vous placerez dans les pièces chaudes et humides et la cuisine. Les cafards seront attirés par le sucre, et le bicarbonate, une fois ingéré, les élimine.



- Le plâtre : au grand problème, les remèdes radicaux ! Si, malgré plusieurs interventions, rien ne chasse les blattes, préparez un mélange à base de plâtre (1 c. à soupe), de fécule de maïs ou de farine blanche (1 cuillère à soupe) et de sucre (1 cuillère à soupe). Éparpillez la mixture sur le lieu où passent les blattes. Pour que cette astuce soit efficace, posez à proximité une coupelle remplie d’eau.



- Le vin : fabriquez des pièges avec du vin sucré que vous disposerez dans des bocaux en verre. Répartissez-les dans les pièces infestées par les cafards. Ces derniers, attirés, s’y précipiteront et s’y noieront, incapables d’en sortir.



- Le concombre : disposez des lamelles de concombres dans des assiettes. Ce légume est en effet un très bon insectifuge.



- Le vinaigre blanc : sur les bas de vos murs, sous vos meubles, sous l’évier et dans les lieux de passage des cafards, vaporisez du vinaigre blanc. L’odeur les chasse rapidement.



























Yolande Jakin



