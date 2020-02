Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment se débarrasser des cernes: Ces remèdes à essayer Rédigé par leral.net le Mardi 18 Février 2020 à 15:43 | | 0 commentaire(s)| Les cernes sont des ennemis redoutables de la beauté du regard. Ces variations de coloration de la peau, juste sous l'œil, sont disgracieuses et obscurcissent le contour des yeux à vitesse grand V. Leur apparition est souvent assimilée à un manque de sommeil mais ce n'est pas le seul facteur responsable.

Les cernes pigmentés sont dus à une accumulation de mélanine sous les yeux et sont souvent conditionnés par la génétique. Les cernes ombrés ou en creux sont liés au relief dû à la présence de poches sous les yeux ou à un creusement de l'orbite oculaire. Les cernes bleutés sont généralement les manifestations d'un mode de vie marqué par le manque de sommeil. Suivant leur type, il existe des solutions pour réduire, camoufler ou éliminer les cernes.



Traiter les cernes à l'aide de remèdes naturels



1- Changez votre heure de coucher



Cela peut sembler évident, puisque les cernes sont souvent le résultat d’un manque de sommeil, mais c’est surtout le premier pas logique. Vous avez besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit et, si vous dormez moins, vous risquez la fatigue et les cernes.



2- Posez des rondelles de concombre sur vos yeux



Pour optimiser les effets du concombre, placez les rondelles au réfrigérateur une à deux heures avant leur utilisation. Elles auront ainsi le même effet décongestionnant qu'une compresse froide.



3- Profitez des bienfaits du thé vert



Il contribue à atténuer la coloration des cernes et à réduire le gonflement de la paupière. Si vous êtes pressé, vous pouvez aussi poser un glaçon enveloppé dans un linge propre sur chaque œil.

4- Surélevez votre tête pour dormir



Mettez plusieurs oreillers sous votre tête pour dormir. Ceci peut éviter la formation de cernes, car moins de fluides vont s'accumuler autour des yeux.



5- Appliquez de la pomme de terre pour réduire le gonflement



Vous pouvez écraser la pomme de terre crue et appliquer la purée obtenue sur vos paupières fermées pendant une trentaine de minutes. Rincez ensuite à l'eau chaude.



6- Posez des cuillères froides sur vos yeux



Vous pouvez humidifier votre visage au préalable.



7-Appliquez de l'huile d'amande douce sur les cernes.



La vitamine E contenue dans cette huile végétale permet de régénérer la peau et d'atténuer les cernes. Votre regard est illuminé et les signes de l'âge sont visiblement réduits.



8- Éliminez les sources de stress



Le mode de vie est un facteur non négligeable dans l'apparition des cernes. Pour retrouver un regard pétillant, réduisez les sources de stress, ménagez des moments de détente dans votre emploi du temps et mettez en place une routine d'exercices.



9- Buvez plus d’eau



Les cernes sont souvent causées par la rétention d’eau, un excès d’eau dans les tissus qui crée un oedème sous les yeux en s’accumulant.























Yolande Jakin



