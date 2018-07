Comment séduire un homme occupé?

L’homme occupé est un homme inaccessible. Comment réussir à séduire cet homme tant convoité et pourtant impossible à approcher ? Petits conseils pour y arriver.



L’homme occupé est attirant ! Monsieur inaccessible est au summum de son sex appeal car il semble justement inaccessible. Il a l’air de faire plusieurs choses en même temps, d’être débordé. Sur son mont Olympe, la vie à ses côtés doit être très passionnante. L’imagination pousse à croire qu’être en couple avec lui, serait l’occasion d’apprendre et de faire diverses choses.



Le problème : son emploi du temps chargé ! Comment attirer son attention et créer ce petit espace au sein de sa vie ?



Première étape : la séduction

Tout est question de timing. Le temps vous est compté. Jouez donc sur les rares moments passés ensemble. Vous l’avez déjà rencontré et vous connaissez sa vie puisque vous savez qu’il est occupé. Cependant, il vous arrive de vous croiser de temps en temps entre ces montagnes de choses qu’il a à gérer pour prendre un verre, un café etc. Lorsque vous avez l’occasion d’être avec lui soignez donc votre image (sans trop en faire). Soyez souriante et décontractée. Il doit garder la meilleure image de vous, charme, élégance, … Les moments de calme qu’il passe avec vous, doivent lui être agréables. Nota : ne négligez pas les détails (ongles propres, parfum, etc.), la gente masculine y est très attentive.



Seconde étape : entretenir la relation

A ce stade, le plus dur est fait ! Vous avez réussi à avoir une place régulière dans son emploi du temps de ministre. Mais il apprécie votre personnalité. Vous êtes son moment de relaxation, sa bougie parfumée. Oui mais voilà, comme dans toute relation le risque est que madame routine arrive à grand pas et elle risque de s’incruster. Sauf si vous en décidez autrement. Faites des choses sortant de l’ordinaire. Trouvez autre chose que le classique resto ou ciné. Faites des jeux (même coquins) mais surtout faites-le participer.



Si l’homme s’implique dans l’organisation d’activités à 2, c’est qu’il s’implique dans votre relation. Et vous vous rendrez compte que son emploi du temps chargé vous laisse la possibilité de vous consacrer à vos propres activités perso et d’avoir chacun votre espace personnel. Contrairement à ce qu’il paraît, il peut être agréable d’avoir un conjoint occupé. Quoi de mieux pour entretenir une bonne relation!!











Femastuce.com