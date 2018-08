Comment un rasoir d'un coiffeur lui a donné une tumeur énorme : Pape Déthié Samb raconte son calvaire qu'il traîne depuis 1985 et lance un appel poignant à Macky Sall et à Marième Faye Sall C'est l'histoire incroyable de Pape Déthié Samb qui, après avoir été coiffé, avec un rasoir d'un coiffeur, a hérité en 1985 d'une tumeur énorme. Au micro de leral.net, Pape raconte son calvaire, son épreuve, s'en remet à DIEU et lance un appel poignant à Macky Sall et à Marième Faye Sall et à toutes les bonnes volontés pour qu'il aille se soigner en Europe.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Août 2018 à 17:56 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook