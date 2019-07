Comment un véhicule, presque neuf, peut-il prendre feu ? (Mamadou Ndongo Faye, Ingénieur moteur chez Renault)

En marge des cérémonies d'hommage à Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire

général du Parti socialiste, décédé lundi 15 juin 2019, la limousine présidentielle a

pris feu. Selon les médias sénégalais, un choc sur un dos d’âne serait être à l’origine

de l’incident.

Certains iront chercher des preuves mystiques alors que la science permet

d’expliquer facilement cela. Nous espérons que ce qui suit, contribuera à

l’établissement de la vérité et à la mise en place de solutions adéquates.



Est-ce que le véhicule à été adapter pour rouler au Sénégal ?

En effet, pour adapter un véhicule aux conditions de roulage du Sénégal (ce que l’on

appelle par tropicaliser un véhicule), les constructeurs automobiles renforcent les

suspensions, relèvent la garde au sol et mettent une plaque de protection sous le

carter moteur pour prendre en compte l’état des routes. Ce qui vraisemblablement

n’a pas été fait sur la voiture du président.

Sur les images vidéo, nous voyons une trace d’huile sur la route, après le dos d’âne,

ce qui prouve que le carter moteur a dû heurter le sol de plein fouet (la puissance de

l’impact est en fonction de la vitesse). Le dos d’âne a dû percer le carter (non

protégé) et laisser couler l’huile moteur. La température et les frottements font le

reste.



Pourquoi devez vous tropicaliser votre véhicule ?



Cet incident explique en lui-même l’importance de penser à tropicaliser sa voiture

avant son utilisation au Sénégal. Les voitures européennes ne sont faites pour

fonctionner dans les conditions du Sénégal.

Au Sénégal, les routes sont parfois dégradées, il y a beaucoup de poussières,

l’humidité et les températures sont élevées, sans oublier les fortes pluies et la qualité

du carburant.

Une voiture qui roule en forte humidité, équivaut à envoyer de l’eau dans le moteur.

Or le moteur a besoin d’air et non d’eau. En effet, l’humidité réduit le taux d’oxygène

disponible dans l’air, le moteur sera donc moins performant.

Les fortes températures entrainent un risque de surchauffe du moteur (donc une

destruction des composants du moteur). Le système de refroidissement du moteur

est dimensionné pour des températures européennes. Pour l’adapter aux conditions

du Sénégal, il faut mettre un radiateur de plus gros diamètre avec un ou deux

ventilateurs.

Pour la poussière, il faut augmenter la taille des filtres car la poussière n’est pas

bonne pour le moteur. Il faut également augmenter la fréquence de remplacement

des filtres pour éviter toute obstruction de l’arrivée d’air, qui limiterait les

performances du moteur.

L’essence contient beaucoup de plomb, ce qui empoisonne directement votre pot

catalytique.



Le diesel contient beaucoup de soufre, ce qui obstrue votre filtre à particules (FAP).

Tous ces problèmes viennent créer une perte de charge sur votre ligne

d’échappement, ce qui réduit considérablement les performances du moteur (une

perte de puissance, une consommation élevée, jusqu'à l’arrêt du moteur …).



En résumé, si vous achetez un véhicule en France. Ce véhicule est conçu pour une

norme de pollution Euro5, Euro6, Euro7 …. Pour respecter cette norme, les

constructeurs équipent le moteur d'un catalyseur, d'un piège à NOX et d'un FAP. Le

prix de ces systèmes augmente drastiquement le prix du véhicule alors que pour le

moment ces systèmes ne servent à rien au Sénégal. Donc vous achetez votre

voiture plus chère que sa valeur au Sénégal.

Pour acheter votre voiture neuve, nous vous conseillons de passer de préférence par

les concessionnaires qui pratiquent la tropicalisation. Si néanmoins vous importez

votre véhicule, pensez à le tropicaliser avant son utilisation au Sénégal.



Mamadou Ndongo FAYE

Ingénieur Moteur chez Renault

Diplômé de l’IFP School de Paris

