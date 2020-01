Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment utiliser la tomate pour lutter contre la transpiration excessive ? Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 14:17 | | 0 commentaire(s)| La transpiration est un phénomène naturel. On utilise souvent des déodorants pour éviter de trop transpirer mais souvent ça ne marche pas. Vous transpirez beaucoup? Vos vêtements sont mouillés et sentent mauvais. Voici des conseils efficaces pour lutter la transpiration.





Grâce à ses vitamines et ses minéraux, la tomate permet de contrôler efficacement la transpiration excessive.



Utiliser la tomate contre la transpiration



- Buvez un verre de jus de tomate chaque jour.



- Vous pouvez appliquer tous les jours de la tomate directement sous vos aisselles pendant 15 minutes et rincez abondamment avec de l’eau.



En plus de cela:



- Lavez vous quotidiennement pour éviter les odeurs.



- Epilez vous fréquemment les aisselles.



- Evitez les plats trop épices, consommez des aliments riches en vitamines B et surtout buvez beaucoup d’eau.



- Portez des vêtements amples et aux fibres naturels comme le coton, la soie…











Mam Dieng



