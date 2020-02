Comment utiliser le bicarbonate de soude comme exfoliant ?

Le bicarbonate de soude est un allié indispensable de la beauté au naturel. C'est un exfoliant doux, tandis que le miel apaise et prévient les irritations.

Voici la recette avec du bicarbonate pour un teint éclatant et plus rayonnant. Ce soin améliore aussi la circulation sanguine. Il aide à lutter aussi contre la peau sèche mais aussi l'excès de sébum.



C’est assez simple!



- Mélangez un peu de miel, de bicarbonate de soude et d'eau chaude.



- Appliquez sur votre peau en faisant de petits massages circulaires.



- Laissez agir quelques minutes.



- Rincez et pensez à hydrater votre peau tout de suite après car le bicarbonate.



Mam Dieng