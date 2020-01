Comment utiliser le curcuma pour traiter les pellicules

Cette épice possède de nombreux bienfaits pour la santé, en beauté… Pour prendre soin des cheveux surtout contre la sécheresse ou la démangeaison du cuir chevelu c'est votre allié.

Grâce à ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, le curcuma apaise l’irritation et traitent les pellicules.



Masque au curcuma contre les pellicules



- Mélangez ½ cuillère à thé de curcuma biologique moulu à 4 cuillères à table d’huile de noix de coco bio.



- Appliquez sur vos cheveux secs et laissez agir pendant 30 minutes.



- Ensuite faites votre shampooing et rincez bien. A répéter une fois par semaine



Mam Dieng