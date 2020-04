Comment vivent les Daaras face au Covid-19 : entretien avec Oustaz Abdou Faye de Touba Réfane Face à la pandémie du Coronavirus, les Sénégalais à faibles revenus vivent dans la galère, au jour le jour. Mais pour ceux qui connaissent les conditions d’existence des Daaras (écoles coraniques), qui souvent vivent de la charité et des actions de solidarité, la vie est très loin d’y être rose. Votre site leral.net s’est entretenu avec Oustaz Abdou Faye de Touba Réfane

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

Réfane, une localité située dans département le département de Bambey, arrondissement de Lambaye, vit à l’instar du Sénégal, durement les impacts négatifs du Covid 19.

Comment un Daara situé dans cette zone survit-elle à la crise ? Comment apprécient-ils le rôle des autorités, des médecins et du personnel de santé ? Que recommande la religion islamique face à ce fléau ? Comment observe-t-on les directives ?

Votre site www.leral.net s’est entretenu (Wolof) avec une voix autorisée : Oustaz Abdou Faye, le Grand Serigne de Réfane



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos