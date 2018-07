Commentaire sur l’arrêt de la cedeao, les partisans de Khalifa Sall condamnent la « sortie maladroite » de Mansour Faye

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Amadou Mansour Faye, a réussi à les faire sortir de leurs gonds. Les souteneurs, proches ou partisans du maire Khalifa Sall n’ont pas pu étouffer leur colère. Leur frustration a été grande, lorsqu’ils ont perçu les propos du beau-frère de Macky Sall.



« Sa sortie est tellement maladroite que je ne pouvais m’empêcher de lui remonter les bretelles. C’est faux de dire que Khalifa Sall a reconnu toutes les fausses factures qu'on lui areprochées à la barre. khalifa Sall a toujours été constant dans ses propos et il reste convaincu que tout ceci n'est qu’une cabale politique orchestrée à son encontre », indique Ibrahima Dièye, coordonnateur « And Dolel Khalifa Sall ».



M. Dièye s’est désolé d’entendre un ministre de la République dénigrer à ce point des juges communautaires qui ont pris une décision en toute impartialité. « Entendre un ministre de la République dénigrer à ce point des juges communautaires, c’est inadmissible. Les juges de la Cedeao sont les meilleurs dans les juridictions respectives de leur pays. Je pense qu’ils ont donné leur avis en toute impartialité. Les droits de Khalifa Sall ont été violés et ce que nous réclamons, c’est qu’il soit rétabli dans ses droits », a-t-il dit.









L’Observateur