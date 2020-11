Commerce international de marchandises du G20 : L’Ocde note un rebond au troisième trimestre 2020

Selon l’Ocde qui donne l’information, cependant, le commerce international reste inférieur d'environ 5% à son niveau pré-pandémique au quatrième trimestre de 2019 et de près de 10% au dernier sommet

atteint au troisième trimestre de 2018. En outre, les données provisoires d'octobre, dans les pays pour lesquels des données sont disponibles, suggèrent que les nouvelles mesures de confinement introduites dans de nombreuses économies pourraient déjà commencer à peser sur le commerce international.



Les exportations et les importations ont fortement rebondi en Amérique du Nord : au Canada, de 31.1% et 32.3% respectivement ; aux États-Unis, de 23.6% et 18.5% ; et au Mexique, de 50.2% et 18.5%. Malgré ces évolutions positives, le commerce est resté en dessous des niveaux pré-pandémiques dans cette région.



L'Europe, souligne l'Ocde, a connu un rebond similaire au troisième trimestre 2020. Dans

l'UE, les exportations ont augmenté de 27.4% et les importations de 22.4%. Les exportations de la France, de l'Allemagne et de l'Italie ont augmenté respectivement de 35.9%, 28.2% et 40.8%, et les importations de 30.7%, 17.8% et 29.8%. Au Royaume-Uni, les exportations ont augmenté de 23.8 % et les importations de 31.0%. En Russie, pour le troisième trimestre 2020, malgré une forte hausse de plus de 40% des prix du pétrole brut, les échanges ont augmenté plus modérément, avec des exportations en hausse de 10.6% et des importations en hausse de 7.0%.



Au Brésil et au Japon, les importations ont diminué (de 8.9% et 5.3% respectivement) pour le troisième trimestre consécutif, et bien que les exportations aient connu une croissance modérée (de 1.6 % et 11.6 %), elles restent inférieures de 7% et 6% aux niveaux d'avant la pandémie. Parmi les économies du G20, seule la Chine a vu ses échanges commerciaux se redresser (exportations en hausse de 9.6 % et importations en hausse de 13.7 % au troisième trimestre 2020) pour atteindre des niveaux supérieurs à ceux d'avant la pandémie, le commerce des équipements d'Epi (équipement de protection individuelle), en particulier, ayant contribué à porter les exportations chinoises à un niveau record au troisième trimestre 2020.



