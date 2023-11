Commercialisation des 30 hectares de l’ancien aéroport LSS : La CGIS SA annonce la clôture du programme

La Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS SA) informe toute l'opinion nationale et internationale, de la clôture du programme de commercialisation de parcelles viabilisées sur l'assiette foncière de trente (30) hectares, prélevés sur le site de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, à distraire du titre foncier 23.463/NGA, dont elle était la société commercialisatrice exclusive pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).



Pour rappel, ce programme dénommé « La Cité du Parc », avait été lancé en juin 2021 et consistait à valoriser et à développer un lotissement composé de 536 lots pour des superficies de 175, 20, 30, 50 et 600 m. A ce jour, plus aucun lot n'est disponible.



Les opérations de commercialisation ont généré un chiffre d'affaires global de Soixante et Onze milliards (71.000.000.000) francs Cfa, avec des encaissements effectifs à date, de Trente- Huit Milliards Huit Cent Vingt Millions Trois Cent Quatre Vingt-Cinq Mille (38.820.385.000) Francs C.fa



Pour ce qui est de la livraison effective des parcelles et de la pleine jouissance pour les acquéreurs ayant soldé, la CGIS SA a le plaisir d'informer sa clientèle, que le calendrier des formalités administratives et notariales est fixé ainsi qu'il suit :

- Lundi 4 décembre 2023 : pour les clients réservataires de la première phase des lots 1à 89;

- Jeudi 4 janvier 2024 : pour les clients réservataires des lots 90 à 302 ;

- Fin janvier 2024 : pour les lots 303 à 686.



La CGIS SA tient à rappeler, qu'en vertu de son mandat exclusif de commercialisation, elle reste l'unique organe habilité à référer tout possédant d'un lot, chez les différents notaires du programme, pour les formalités de cession foncière sur l'assiette. Dans le même ordre d'idées, il est également rappelé que le préalable à toute prise de possession, demeure le solde intégral du prix du terrain tel que spécifié dans le contrat de réservation.



Enfin, la Direction commerciale et du Marketing de la CGIS SA, est à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires et assistance à apporter auprès des notaires assignataires.