Commissaire Boubacar Sadio fustige la Com’ de la police et lève un coin du voile : « on ne sait pas dans quelle condition la fille de Mame Mactar Guèye s’est retrouvée dans cette auberge… » L’ancien commissaire de police Boubac Sadio a fustigé la communication de la police dans l’affaire de la disparition de la fille de Mame Mactar Guèye, retrouvée dans une auberge avec son amant, selon une déclaration d’un lieutenant de police.

« On n’aurait pu ne pas aller jusqu’au bout de ces détails là. D’après les informations que j’ai eues, elle passait son temps à dormir. On ne sait pas dans quelle condition la fille a été retrouvée dans cette auberge. On ne sait pas si elle a été droguée.



En tout cas, la déclaration de la police est maladroite, car elle altère le combat que son père est train de mener contre les lobbies homosexuels, les trafiquants de drogue et la dépravation des mœurs au Sénégal », a déclaré l’ancien commissaire sur la Rfm.

