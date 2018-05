Commissaire Boubacar Sadio : « on trouve la franc-maçonnerie dans les foyers religieux »

De son avis, le débat sur la franc-maçonnerie a été ravivé par un acte récent du préfet de Dakar qui a produit un arrêté abrogeant un précèdent acte administratif qui interdisait toute réunion d’obédience maçonnique. Le premier acte a été pris sous la pression des contempteurs de la franc-maçonnerie.



Le deuxième acte l’a été aussi sous la pression des francs-maçons. Ici apparaît le danger pour un pouvoir de régenter la vie publique soit sous la pression soit sous l’émotion.



« La franc-maçonnerie a envahi toute la sphère de la vie sociale. On la trouve même dans les foyers religieux. Il suffit d’analyser le discours et l’accoutrement de certains prétendus chefs religieux pour deviner leurs inclinations spirituelle et idéologique. Seulement, il y a beaucoup de fantasmes atour de la franc-maçonnerie qui toutefois, il faut le reconnaître, est une idéologie d’une forte puissance et d’une large influence disposant de moyens financiers conséquents. La franc-maçonnerie est au cœur de notre pays et beaucoup d’autorités politiques, même les plus insoupçonnables, en sont adeptes », atteste-t-il.

