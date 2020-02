Commissariat central : Fatou Binetou Guèye et Mame Mactar Guèye entendus depuis ce matin Fatou Binetou Guèye, la fille du vice-président de l’Ong Jamara et son père, Mame Mactar Guèye, sont entendus depuis ce matin au Commissariat central de Dakar. Cela fait suite à la disparition de la fille âgée de 18 ans, disparition le 14 février dernier et retrouvée le lendemain, dans une auberge, selon la police. Une affaire qui fait grand bruit depuis, en raison de l’engagement de Mame Mactar Guèye dans la lutte contre la dépravation des mœurs au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Février 2020 à 12:25 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos