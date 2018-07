Commissariat central de Dakar: Quatre policiers mis en cause dans une affaire d’extorsion de fonds

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 07:57 | | 0 commentaire(s)|

Une affaire d’extorsion de fonds pollue l’atmosphère au Commissariat central de Dakar. Un nommé Babacar Diagne, un repris de justice, a, selon « Les Echo » qui donne l’information, porté plainte contre quatre policiers qu’il accuse d’extorsion de fonds.



Selon ses explications reprises par le journal, il y a de cela quelques mois, quatre hommes se sont présentés chez lui à la Médina lui signifiant qu’ils avaient un mandat de perquisition. Après une discussion, il leur a remis la somme de 500 000 F Cfa. Il ajoute qu’entre- temps, les mêmes policiers sont revenus à la charge, pour tenter de lui soutirer encore de l’argent, sans autre précision.



N’en pouvant plus, il a saisi son avocat Me El Hadji Diouf qu’il lui avait conseillé de porter plainte le 22 mai dernier, contre les en cause. Une enquête a alors été ouverte par la brigade prévôtale. Mais à la surprise de ses proches et de son avocat, signale le journal, il a été cueilli hier, vers 18 heures à la Médina.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook