Commissariat central de Dakar : le Commissaire Mamadou Ndour relevé de ses fonctions

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Commissaire divisionnaire Mamadou Ndour a été relevé de ses fonctions ce lundi deux mois jour pour jour après sa nomination au Commissariat Central de Dakar. Il a été remplacé par le Commissaire El Hadji Cheikh Dramé qui était jusque-là le patron du Commissariat spécial de l’aéroport international Blaise Diagne.



Le Commissaire Dramé n'est pas un inconnu dans la circonscription de Dakar. Il avait dirigé pendant plus de 4 ans la Sûreté Urbaine de Dakar avant d’être remplacé au mois d’octobre dernier par le Commissaire Bara Sankharé. Il cède son fauteuil au Commissaire Modou Bopp qui dirigeait jusque-là le commissariat central de Kaolack.



Le commissaire Serigne Amadou Diop, qui était chef du bureau national Interpol de Dakar devient le patron du Commissariat central de Kaolack. Et le commissaire Aminata Lo qui était chef de la section au niveau de la sureté urbaine du commissariat centrale de Dakar passe chef du bureau national Interpol de Dakar.





