Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Commissariat d’Arrondissement de Pikine : Le nouveau Commissaire Senghane Ndiaye prêt à faire face aux défis de sécurité Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2023 à 01:25 | | 0 commentaire(s)| Le Commissaire Senghane Ndiaye, précédemment en poste à Thiès, a maintenant pris la direction du commissariat de Pikine, une localité reconnue pour son dynamisme urbain et ses défis en matière de sécurité. La passation de pouvoir a eu lieu, ce jeudi, en présence d'une partie de la communauté, témoignant ainsi de l'importance accordée à la sécurité publique.

Après son installation, le commissaire Senghane Ndiaye devra faire face aux préoccupations profondes des habitants de Pikine. Parmi les inquiétudes exprimées, l'insécurité occupe une place centrale, perturbant le sommeil et la tranquillité des résidents qui exposent leurs attentes. “Nous l'invitons à privilégier la communication avec la communauté locale, car cela facilitera sa mission. Cependant, s'il reste fermé envers la population, il est probable qu'il va échouer“, a prévenu Abdoul Aziz Ndiaye, résident de Pikine.



Le commissaire Ndiaye prend le relais d'Arouna Ba, qui a été affecté à Ndamatou, à Touba. Son arrivée que les habitants de la ville sainte attendent avec impatience. “Nous sommes déterminés à accompagner le Commissaire Arouna Ba à Touba et nous l'accueillerons chaleureusement. En tant que fidèles Mourides, la sécurité de Touba est notre priorité. Il doit savoir qu'à Ndamatou, la délinquance était préoccupante, mais grâce au Commissaire Thiombane, une certaine tranquillité règne désormais. Nous lui demandons de suivre ses pas pour mieux relever les défis“, lance habitant de Touba.



Pikine, une des villes de la capitale sénégalaise, réputée comme l'épicentre de la délinquance, voit poindre un nouvel espoir avec l'arrivée du commissaire Senghane Ndiaye. Son engagement envers la communauté et sa volonté de collaborer avec tous les acteurs locaux sont des signes prometteurs pour un avenir plus sûr et plus serein.



Birame Khary Ndaw





Accueil Envoyer à un ami Partager