Commissariat du Plateau: Karim Xrum Xaax et Cie libres

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Janvier 2022 à 15:56

Alors que la garde-à-vue leur avait notifiée vendredi soir, Karim Xrum Xaax et Cie ont été finalement libérés, sans charge, renseigne "Libération" online.



Pour rappel, ils étaient visés pour participation à une manifestation non-déclarée et occupation illégale de la voie publique.

Ndèye Fatou Kébé