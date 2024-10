Commission bancaire de l’Umoa : Une sanction disciplinaire à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique installé en Côte d’Ivoire

Selon une publication, cette sanction disciplinaire est motivée par des manquements relevés dans la gestion de l’entité et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de monnaie électronique. En particulier, des faiblesses ont été identifiées aux plans de la gouvernance, de l'émission et la distribution de la monnaie électronique, du système d'information, de la comptabilité, de la protection des clients ainsi que du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cet établissement.



Conformément aux prescriptions réglementaires, AdfF est radié de la liste des établissements émetteurs de monnaie électronique tenue par la Bceao. La présente publication est faite pour une durée indéterminée.



Adou Faye

Lors de sa session tenue le 23 septembre 2024, la Commission bancaire de l’Umoa, après avoir entendu le dirigeant concerné, a prononcé le retrait d’agrément en qualité d’établissement de monnaie électronique de la société anonyme Africa Digital Finance, en abrégé Adf, installée en Côte d’Ivoire.Source : https://www.lejecos.com/Commission-bancaire-de-l-U...