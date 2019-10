Commission de discipline du PDS et FRN: Voici les nouvelles décisions de Me Abdoulaye Wade (documents)

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2019 à 16:48

Après avoir renouvelé le secrétariat national, le secrétaire général du Pds Me Abdoulaye Wade vise désormais les structures du parti. La Commission de discipline « mise en place le 5 mars 2015 » est la première à subir le coup de balai. Tous les membres qui la composent ont tous été remplacés. La nouvelle Commission est présidée par le maire de la ville de Rufisque, Daouda Niang (voir document). Ce dernier remplace à ce poste Abdoulaye Faye.



Par ailleurs, Me Wade a procédé à la désignation de nouveaux représentants du Pds au sein du Front de résistance nationale. Ainsi, l’ancien secrétaire général adjoint national Oumar Sarr a été remplacé par Bara Gaye, secrétaire général adjoint chargé des relations avec les organisations politique. Ce dernier va être secondé par Doudou Wade, secrétaire général chargé des conflits du Pds.





