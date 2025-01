Commune De Thiès-Est. : Bilan d’un mandat à mi-parcours Nous avons pris le prétexte de la fin de l'année pour faire le bilan de notre mandat à mi-parcours devant une assemblée composée de conseillers municipaux, des organisations de la société civile et de nos administrés ...Post Sur Facebook

- Construction de 2 nouveaux postes de santé à Fahu et Cite Keur Khadim.

-Réfection et extension des postes de santé de Cité NIAKH, Keur Serigne Ablaye Yakhine Et Hersent..

- Réfection postes de santé de Sampathe ( en cours de travaux)



- Équipement de chaque poste de santé d'un appareil d'échographie à 3 sondes..

-Dotation annuelle en médicaments d'une valeur de un million ( 1000000 frs) pour chaque poste de santé..



-Pavage de la cour de la Pédiatrie de l'hôpital Régionale.

- construction et équipement de 28 salles de classes à l'ecole Aynina fall de Cité Pillot, Amary Diop 2 du Camp tropical, Fahu, Kaba sall de Hersent, Abdul kader ndiaye et lamane Ngomack Faye de Silmang, Demba Diakhate de Cité Senghor 2...et Momar Lo de Ballabey 2...



-Réfection de 4 salles de classe à Moda Kane de Cité Lamy..

-Construction d'édifices publiques à Amary Diop 2, à Darou Salam et à Kaba Sall ..



- Équipement de toutes les 22 écoles de La Commune en matériel informatique.( photocopieuse, ordinateur, imprimante, rame de papier et encre)

-Dotation des 22 écoles en fournitures scolaires..

-Subvention aux écoles pour les examens...



-Construction d'une case des tout petits neuve à Cité Keur Khadim..

-Construction de salles de classe à l'école Maternelle Mayoro Fall de Hersent ..

-Aménagement de 2 jardin publics à Bountou Dépôt et Parcelles Assainies

-Réfection de la case des tout petits des Champs de Courses...



-Subvention de cent mille francs ( 100000 frs ) pour chacune des 44 Asc de la Commune...



- Parrainage des 4 finales zonage de la Commune ....

- Accompagnement pour toutes les disciplines sportives..

-Aménagement d'un parcours sportif à Cite Pillot

-Subvention à l'ARCOTS ( association des artistes)

- Aménagement d'un terrain Synthétique aux Champs De Courses ( en cours de travaux) ...



- Dotation du terrain des champs de Courses de nouveaux pillones....

- Construction d'équipements marchands au marché Xelcom A Cité Senghor 2

- Aménagement du canal du GMI..



- Renforcement et extension du réseau d'éclairage public ( Cite Ballabey, Cite Keur Khadim et Guinaw Rail)...

- Assistance aux mosquées et aux imams....

- Assistance médicale aux malades et aux indigents...



Tel est l'économie des quelques réalisations opérées par La Commune De Thiès-Est. depuis 2022.



Nous sommes conscients que c'est loin, très loin même de répondre aux nombreuses attentes des populations mais néanmoins nous osons espérer que d'ici la fin de notre mandat, nous actions pourront impacte positivement sur le quotidien de toutes les populations de la Commune...



Nous vous remercions encore une fois pour la confiance et vous témoignons de toute notre disponibilité à être vos bien dévoués serviteurs...



Bonne Et Heureuse Année A Toutes Et A Tous Et Que Dieu Vous Garde !





